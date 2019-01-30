"Енисей" сыграл вничью с "Радником" в товарищеском матче

"Енисей" сыграл вничью с сербским "Радником" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе красноярского клуба отметился нападающий Михаил Комков.

Товарищеские матчи

"Енисей" - "Радник С" - 1:1 (0:1)

Голы: Николич, 18 (0:1). Комков, 54 (1:1).

"Енисей": Юрченко, Рожков (Занев, 46), Тихий (Ятченко, 46), Ганус (Гаджибеков, 46), Захаров (Грицаенко, 46), Семакин, Комолов (Торбинский, 46), Фатуллаев (Зотов, 46), Гавазай (Савичев, 46), Евсеев (Комков, 46), Кутьин.

30 января.

Напомним, "Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 10 очков после 17 туров.

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