"Динамо" проиграло "Ягеллонии" в товарищеском матче

"Ягеллония" обыграла "Динамо" в товарищеском матче - 2:1. Игра проходила на стадионе GSP в Никосии.

Гол в составе бело-голубых забил полузащитник Вячеслав Грулев.

Товарищеский матч

"Ягеллония" - "Динамо" - 2:1 (0:0)

Голы: Unknown, 63 (1:0). Unknown, 69 (2:0). Грулев, 90 (2:1).

"Динамо": Шунин, Шуньич (Морозов, 46), Хольмен (Евгеньев, 46), Липовой (Жоаузинью, 46), Тетте (Юсупов, 46), Черных (Москвичев, 46), Соснин (Козлов, 28), Соу (Кардозу, 46), Терехов (Грулев, 46), Панченко (Луценко, 46), Лацевич (Марков, 46).

Предупреждения: Черных, 7. Соу, 33. Юсупов, 68. Марков, 85.

31 января. Никосия. Стадион GSP.