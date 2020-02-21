«Динамо» перед встречей со «Спартаком» разгромило минское «Динамо»

«Динамо» в товарищеском матче обыграло минское «Динамо» со счетом 4:0.

Дубль на счету Клинтона Нжи, еще по голу забили Силвестр Игбун и Себастьян Шиманьски.

Следующий матч москвичи проведут 29 февраля в рамках 20-го тура РПЛ против «Спартака».

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо Мн» — «Динамо» — 0:4 (0:2)

Голы: Шиманьски, 29 (0:1). Игбун, 44 (0:2). Нжи, 74 (0:3). Нжи, 78 (0:4).

«Динамо»: Мицаев, Морозов, Рыков (Евгеньев, 64), Ордец, Шуньич (Рауш, 46), Скопинцев (Плиев, 69), Нойштедтер (Соснин, 69), Шиманьски (Панченко, 64), Каборе, Нжи, Игбун (Жоаузинью, 74).

Предупреждение: Каборе, 41.

21 февраля.