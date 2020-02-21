«Динамо» перед встречей со «Спартаком» разгромило минское «Динамо»
12:49
«Динамо» в товарищеском матче обыграло минское «Динамо» со счетом 4:0.
Дубль на счету Клинтона Нжи, еще по голу забили Силвестр Игбун и Себастьян Шиманьски.
Следующий матч москвичи проведут 29 февраля в рамках 20-го тура РПЛ против «Спартака».
Товарищеские матчи. Клубы
«Динамо Мн» — «Динамо» — 0:4 (0:2)
Голы: Шиманьски, 29 (0:1). Игбун, 44 (0:2). Нжи, 74 (0:3). Нжи, 78 (0:4).
«Динамо»: Мицаев, Морозов, Рыков (Евгеньев, 64), Ордец, Шуньич (Рауш, 46), Скопинцев (Плиев, 69), Нойштедтер (Соснин, 69), Шиманьски (Панченко, 64), Каборе, Нжи, Игбун (Жоаузинью, 74).
Предупреждение: Каборе, 41.
21 февраля.
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