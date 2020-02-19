ЦСКА проведет дополнительный товарищеский матч со швейцарским «Рапперсвилем»
19 февраля 2020, 17:11
На третьем сборе в Испании ЦСКА планирует провести дополнительный товарищеский матч с «Рапперсвилем» из Швейцарии, об этом сообщается на официальном сайте армейского клуба.
Встреча состоится 21 февраля в 14.00 по московскому времени в Кампоэре. ЦСКА после 19 туров с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Первый матч после возобновления турнира армейцы проведут 29 февраля с «Уралом».
В расписание третьего сбора #Кампоамор2020?? добавлен еще один матч https://t.co/TuSqANhrdx pic.twitter.com/WJdRw38IS5— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 19, 2020
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