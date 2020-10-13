ЦСКА — «Арсенал»: видеотрансляция матча, где смотреть
13 октября 2020, 14:52
Во вторник, 13 октября, ЦСКА на своей базе в Ватутинках проведет товарищеский матч с «Арсеналом». Игра начнется в 16.00 (мск).
В Тинькофф чемпионате России ЦСКА занимает третье место с 19 очками в турнирной таблице. Туляки — 9 баллов и 12-я строчка.
Следить за видеотрансляцией встречи вы можете на Youtube-канале красно-синих.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Арсенал»
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