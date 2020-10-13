Во вторник, 13 октября, ЦСКА на своей базе в Ватутинках проведет товарищеский матч с «Арсеналом». Игра начнется в 16.00 (мск).

В Тинькофф чемпионате России ЦСКА занимает третье место с 19 очками в турнирной таблице. Туляки — 9 баллов и 12-я строчка.

Следить за видеотрансляцией встречи вы можете на Youtube-канале красно-синих.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Арсенал»