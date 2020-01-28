Чешская «Сигма» победила «Оренбург» в товарищеском матче

Чешская «Сигма» одержала победу над «Оренбургом» (2:0) в товарищеском матче в турецком Белеке.

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков получил красную карту за то что выбил рукой мяч из ворот, но остался все равно на поле

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«Сигма» — «Оренбург» — 2:0 (1:0)

Голы: Гонсалес, 24 — с пенальти (1:0). Хитил, 58 (2:0).

«Оренбург»: Довбня (Климович, 46), Сиваков (Готлиб, 24), Малых (Шахов, 46), Терехов (Лапшов, 46), Радакович (Кулишев, 46), Козлов (Куат, 46), Черных (Липовой, 46), Аюпов (Шкофлек, 46), Мишкич (Чуканов, 46), Рогич (Деспотович, 46), Силла (Фамейе, 46).

Удаление: Сиваков (Оренбург), 24.

28 января. Белек. Стадион «Поле отеля Глория Серенити».