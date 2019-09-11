Бразилия проиграла Перу

Сборная Бразилии уступила Перу в товарищеском матче (0:1). Единственный мяч забил Луис Абрам. Для него это дебютный гол за национальную команду.

Товарищеский матч

Бразилия — Перу — 0:1 (0:0)

Гол: Абрам, 85.

Бразилия: Эдерсон, Фагнер, Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитау, Коутинью (Бруну Энрике, 84), Аллан, Каземиру (Фабинью, 63), Роберту Фирмину (Неймар, 63), Нерес (Лукас Пакета, 63), Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 74).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Самбрано (Сантамария, 69), Тапия, Йотун (Баллон, 90+3), Акино (Гонсалес, 69), Флорес (Каррильо, 72), Руидиас (Рейна, 46), Коста (Куэва, 72).

Предупреждения: Акино, 45+2. Сандру, 52.

Судья: Марруфо (США).

11 сентября. Лос-Анджелес. Стадион «Мемориальный колизей Лос-Анджелеса».