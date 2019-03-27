"Бавария" - "Реал", "Ювентус" - "Интер", "МЮ" - "Милан". Расписание Международного кубка чемпионов

Стало известно расписание Международного кубка чемпионов-2019 - летнего товарищеского турнира с участием лучших клубов Европы. В этом году матчи турнира состоятся в США и Китае.

В США сыграют "Рома" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Чивас" (Мексика), "Бенфика" (Португалия), "Атлетико" (Испнаия) и "Милан" (Италия).

В Китае свои матчи проведут "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Интер" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Ювентус" (Италия).

Кроме того, две игры состоятся в Европе. "Тоттенхэм" и "Интер" 4 августа сыграют на новом стадионе "шпор", а "Атлетико" и "Ювентус" 10 августа встретятся в Стокгольме.

Международный кубок чемпионов-2019

16 июля

США. "Рома" (Италия) - "Чивас" (Мексика)

17 июля

США. "Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия)

20 июля

Китай. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Интер" (Италия)

США. "Арсенал" (Англия) - "Рома" (Италия)

США. "Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания)

США. "Бенфика" (Португалия) - "Чивас" (Мексика)

21 июля

Китай. "Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия)

23 июля

США. "Реал" (Испания) - "Арсенал" (Англия)

США. "Бавария" (Германия) - "Милан" (Италия)

США. "Атлетико" (Испания) - "Чивас" (Мексика)

24 июля

Китай. "Ювентус" (Италия) - "Интер" (Италия)

США. "Рома" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

25 июля

Китай. "Тоттенхэм" (Англия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

26 июля

США. "Реал" (Испания) - "Атлетико" (Испания)

28 июля

США. "Милан" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

3 августа

Китай. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)

4 августа

Англия. "Тоттенхэм" (Англия) - "Интер" (Италия)

10 августа

Швеция "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия)