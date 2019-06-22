Бакаев-младший забил первый гол за "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Солтмурад Бакаев забил гол на 31-й минуте товарищеского матча с "Сочи". Встреча проходит в Тушино.

19-летний Солтмурад является младшим братом Зелимхана, который не попал в заявку на игру.

Первый гол в матче забил форвард Луиз Адриану на 23-й минуте. Ранее сообщалось, что владелец красно-белых Леонид Федун присутствует на матче.

Состав "Спартака" на первый товарищеский матч сезона

Матч Спартак - Сочи, онлайн трансляция, 22 июня 2019, Товарищеские матчи. Клубы, РПЛ