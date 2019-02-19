Айртон и Гулиев - в старте "Спартака" на матч с "Оренбургом"

"Спартак" объявил состав на товарищеский матч против "Оренбурга". С первых минут встречу начнут защитник Айртон и хавбек Аяз Гулиев.

Состав "Спартака": Максименко - Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов - Гулиев, Глушаков, Зобнин, Ханни - Зе Луиш, Адриану.

Запасные: Селихов, Шитов, Комбаров, Кутепов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Мелкадзе, Роша.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров, "Оренбург" с 22 баллами располагается на 10-й строчке - бело-синие провели на одну игру меньше.

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