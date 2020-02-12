Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

«Арсенал» проиграл шестикратному чемпиону Румынии

12 февраля 2020, 12:57
Теги:

«Арсенал» в товарищеском матче уступил команде УТА из Румынии — 0:2. Соперник туляков является шестикратным чемпионом страны.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал» — «УТА» — 0:2 (0:2)

Голы: Бухачану, 18 (0:1). Бустя, 25 (0:2).

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Денисов (Мельников, 69), Володько, Пантелеев, Громыко, Ковалев (Сокол, 47), К.Кангва, Аджоев, Э.Кангва (Хлусевич, 47), Минаев (Банда, 47).

Предупреждения: Денисов, 37. Володько, 82.

12 февраля. Лара. Стадион СК «Мардан».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир