«Арсенал» проиграл шестикратному чемпиону Румынии
12 февраля 2020, 12:57
«Арсенал» в товарищеском матче уступил команде УТА из Румынии — 0:2. Соперник туляков является шестикратным чемпионом страны.
Товарищеские матчи. Клубы
«Арсенал» — «УТА» — 0:2 (0:2)
Голы: Бухачану, 18 (0:1). Бустя, 25 (0:2).
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Денисов (Мельников, 69), Володько, Пантелеев, Громыко, Ковалев (Сокол, 47), К.Кангва, Аджоев, Э.Кангва (Хлусевич, 47), Минаев (Банда, 47).
Предупреждения: Денисов, 37. Володько, 82.
12 февраля. Лара. Стадион СК «Мардан».
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