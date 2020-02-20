«Арсенал» обыграл «Ордабасы» в товарищеском матче на сборах в Турции со счетом 2:0.

Голы: Костадинов, 16 (1:0). Минаев, 66 (2:0).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Ковалев, 56), Денисов (Володько, 46), Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Костадинов (Пантелеев, 46), Ломовицкий, Чаушич (Кангва, 46), Луценко (Минаев, 60).

Предупреждения: Ломовицкий, 21. Комбаров, 53.

Судья: Абрамавичус (Литва).

20 февраля. Белек. Стадион Поле отеля «Корнелия Даймонд»"

Тульский клуб занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место с 25 очками после 19 туров. Ближайший матч в чемпионате России против «Сочи» 1 марта.