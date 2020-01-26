«Арсенал» обыграл девятую команду чемпионата Сербии

«Арсенал» в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке победил девятую команду чемпионата Сербии «Младост» со счетом 2:1.

Товарищеский матч

«Арсенал» Т (Россия) — «Младост» Л (Сербия) — 2:1 (2:0)

Голы: Ткачев, 36 (1:0). Кангва, 38 — с пенальти (2:0). Божович, 53 (2:1).

«Арсенал» (первый тайм): Герасимов, Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес, К.Кангва, Пантелеев, Громыко, Э.Кангва, Ткачев, Луценко.

«Арсенал» (второй тайм): Мухин, Комбаров, Хагуш, Сокол (Беляев, 69), Володько, Ломовицкий, Берхамов, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Минаев.

Предупреждения: Ломовицкий, 65. Беляев, 84.