"Анжи" переиграл "Биолог-Новокубанс" в контрольном матче

"Анжи" обыграл "Биолог-Новокубанс" в товарищеском матче - 3:1.
В составе победителей отличились Камиль Закиров, Адлан Кацаев и Андрес Понсе.
Товарищеские матчи
"Анжи" - "Биолог-Новокубанск" - 3:1 (1:1)
Голы: Малыш, 18 - с пенальти (0:1). Закиров, 40 (1:1). Кацаев, 55 - с пенальти (2:1). Понсе, 71 (3:1).
"Анжи": Дюпин, Белов (Калошин, 46), Ягьяев, Андреев (Удалый, 46), Иванченко (Тетрашвили, 46), Закиров (Чистяков, 46), Андямов, Магомедов, Ахъядов (Кацаев, 46), Долгов (Кулик, 46), Гайдаров (Ондуа, 46. Понсе, 46).
28 января.
Загрузка...