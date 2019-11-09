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Зинедин Зидан: «Я говорю сейчас и буду говорить: Мбаппе хочет играть в «Реале»

12:07
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уверен, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе хочет перебраться в его команду. Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявил, что его раздражают разговоры Зидана с Мбаппе.

— Я просто сказал то, что сам игрок говорил: он хочет однажды сыграть за «Реал», — цитирует France Football Зидана. — Я говорю это снова сейчас и всегда буду это говорить. Я не хочу комментировать реакцию Леонардо. Он говорит то, что хочет, это его право.

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