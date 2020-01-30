30 января исполнилось 45 лет бывшему футболисту сборной Бразилии Жунинью Пернамбукану. Большую часть карьеры футболист провел в составе «Лиона». За французскую команду он отыграл 377 матчей, забил 106 голов и отдал 85 передач.

С «Лионом» Жунинью выиграл семь чемпионатов Франции подряд, а также Кубок страны и шесть Суперкубков. В составе сборной Бразилии на его счету 40 игр и 6 голов, участие в Копа Америка-2001, победном Кубке конфедераций-2005, а также ЧМ-2006.

Карьеру Жунинью завершил в 2014 году в составе «Васку да Гама». В 2019 году он был назначен спортивным директором «Лиона».

Больше всего в качестве футболиста Жунинью прославился фирменными штрафными ударами. На его счету 77 точных ударов с прямых штрафных (44 из них за «Лион»).