Жена Икарди рассказала о желании супруга вернуться в «Интер»
7 сентября 2019, 14:56
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о планах своего супруга вернуться в «Интер». «ПСЖ» арендовал аргентинца с правом выкупа.
— Это не развод, а лишь пауза для размышлений помолвленной пары, — приводит Gazzetta dello Sport слова Нары. — «Интеру» просто нужно было его продать. По собственной воле Мауро не покинул бы клуб.
Зарплата Икарди существенно выросла после перехода из «Интера» в «ПСЖ» //
Икарди стал игроком «ПСЖ»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...