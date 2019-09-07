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Жена Икарди рассказала о желании супруга вернуться в «Интер»

7 сентября 2019, 14:56
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Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о планах своего супруга вернуться в «Интер». «ПСЖ» арендовал аргентинца с правом выкупа.

— Это не развод, а лишь пауза для размышлений помолвленной пары, — приводит Gazzetta dello Sport слова Нары. — «Интеру» просто нужно было его продать. По собственной воле Мауро не покинул бы клуб.

Зарплата Икарди существенно выросла после перехода из «Интера» в «ПСЖ» //
Икарди стал игроком «ПСЖ»

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