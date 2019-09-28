Жардим считает, что Головин лучше Фабрегаса. И вот в чем

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отметил, что российский полузащитник Александр Головин больше подходит на позицию «восьмерки», чем Сеск Фабрегас.

— Практичеси всю свою карьеру Фабрегас играл на позиции связующего звена между обороной и нападением, он отлично умеет вести игру, — приводит официальный сайт «Монако» слова Жардима. — Когда Головин играет на этой позиции, это позволяет команде больше развивать атаки, хотя он умеет действовать на всех позициях.

В матче 7-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:1) россиянин отметился дублем и отдал результативную передачу.