Жардим считает, что Головин лучше Фабрегаса. И вот в чем
28 сентября 2019, 14:54
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отметил, что российский полузащитник Александр Головин больше подходит на позицию «восьмерки», чем Сеск Фабрегас.
— Практичеси всю свою карьеру Фабрегас играл на позиции связующего звена между обороной и нападением, он отлично умеет вести игру, — приводит официальный сайт «Монако» слова Жардима. — Когда Головин играет на этой позиции, это позволяет команде больше развивать атаки, хотя он умеет действовать на всех позициях.
В матче 7-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:1) россиянин отметился дублем и отдал результативную передачу.