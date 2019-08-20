Жардим попросил у руководства «Монако» усиления состава

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим обсудил с руководством усиление команды. Как сообщает A Bola, Жардим попросил сделать несколько покупок. В частности ему нужен нападающий, центральный защитник, а также центральный полузащитник.

В сферу интересов «Монако» входит Темуе Бакайоко из «Челси», который ранее играл за монегасков, а в лондонском клубе не имеет регулярной практики.

Напомним, что «Монако» в первых двух турах лиги 1 проиграл дважды со счетом 0:3.