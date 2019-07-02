Жардим хочет видеть новых футболистов в составе "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим считает, что состав монегасков еще не укомплектован, сообщает L'Equipe.

В понедельник, 1 июля, "Монако" выкупил полузащитника Желсона Мартинша у "Атлетико".

– Руководство клуба работает над созданием конкурентоспособной команды. Игроки знают, что должны работать по максимуму, даже те, кто хотят покинуть "Монако". Наш состав еще не укомплектован. Задачи на сезон зависят от игроков, которые будут в моем распоряжении. Именно состав определяет цели на сезон. Хочу видеть новых футболистов, чтобы создать конкурентоспособную среду. Все помнят, что произошло с нами в прошлом году. Некоторые игроки провели хороший сезон, но нам нужен более сбалансированный состав, чтобы была конкуренция и высокие амбиции, – приводит слова Жардима L'Equipe.

В прошедшем сезоне "Монако" занял 17-е место в турнирной таблице лиги 1.

Все о чемпионате Франции – здесь