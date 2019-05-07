Бывший полузащитник сборной Бразилии Зе Роберту считает, что нападающий "ПСЖ" Неймар должен быть лишен капитанской повязки в национальной команде. Форвард устроил потасовку с фанатом после финала Кубка Франции против "Ренна" (2:2, пенальти 5:6).

- Не вызывать его на Кубок Америки было бы неправильно, потому что он лучший игрок команды, - цитирует AS Зе Роберту. - Но наказать его, лишив повязки, было бы лучшим вариантом. Пора Неймару поговорить с собой и разобраться в себе. Ему нужно заново обрести себя, пересмотреть свои карьерные планы и снова стать тем игроком, каким, мы все ожидали, он станет.