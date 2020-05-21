Защитник «Метца» мечтает вновь начать ходить. В ноябре он попал в ДТП и перенес 2 операции

Защитник «Метца» Мануэль Каби признался, что надеется начать вновь ходить. Игрок вместе с одноклубником Кевином Н'Дорамом и братом в ноябре попал в ДТП.

— Чувствую себя лучше, — цитирует Le Parisien Каби. — У меня уже практически нет боли в спине, хотя пока не могу двигать ногами, но уже чувствую ими, что, безусловно, обнадеживает. После первой из двух операций хирург сказал, что мне очень повезло. Есть шанс, что я снова смогу ходить. Надеюсь, что мой сын однажды увидит меня на ногах.