Юрген Клопп: «Нет ни одного клуба в мире, который мог бы выкупить Мбаппе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы на то, что его клубу удастся купить нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе. По словам немецкого специалиста, парижане его просто так не отпустят.

— Со спортивной точки зрения нет причин не пытаться подписать Мбаппе. Это отличный игрок, — цитирует A Bola Клоппа. — Но проблема в деньгах. Нет никаких шансов, что мы это сделаем. Простите, что разочаровал вас. Я думаю, нет ни одного клуба в этом мире, который мог бы выкупить Мбаппе из «ПСЖ». И больше сказать об этом нечего. Сложно купить игрока такого калибра.