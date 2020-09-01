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«Я остаюсь». Неймар успокоил фанатов «ПСЖ»

1 сентября 2020, 04:40
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Нападающий «ПСЖ» Неймар подтвердил, что останется в клубе на сезон-2020/21. Бразилец намерен выиграть Лигу чемпионов с парижским клубом.

— В следующем сезоне я останусь в «ПСЖ»! С амбициями вернуться в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграть его, — цитирует пресс-служба клуба Неймара. — Мне нравится идея сделать все, чтобы мое имя было занесено в историю клуба. Если люди сомневались в том, что «ПСЖ» — великий европейский клуб, то в Лиссабоне эти сомнения умерли. Мы покинули этот город с уверенностью в нашей способности выиграть однажды финал.

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