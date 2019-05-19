Второй бомбардир чемпионата Франции Пепе уйдет из "Лилля"

Нападающий "Лилля" Николя Пепе покинет клуб по окончании сезона. Это подтвердил главный тренер команды Кристоф Галтье. По его словам, футболист перейдет в один из ведущих европейских клубов.

- Николя Пепе уйдет. Так устроена жизнь, так устроен сейчас футбол, - цитирует Canal+ Гальте. - Он игрок топового уровня, который примет важное решение по поводу своего будущего клуба. За него идет борьба между ведущими европейскими клубами. Надеюсь, он все хорошо обдумает.

23-летний форвард сборной Кот-д'Ивуара за тур до конца сезона идет вторым в гонке бомбардиров с 22 голами. Он уступает только Кильяну Мбаппе из "ПСЖ" (32 гола). "Лилль" обеспечил второе место и участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20.