Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Возвращение Головина снова откладывается. Врачи «Монако» не хотят рисковать его здоровьем

15 декабря 2020, 18:46
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что не знает точной даты возвращения Александра Головина. Пока 24-летний полузащитник не готов на 100 процентов.

— Нам не хватает Александра. Хотелось бы, чтобы в составе был еще один игрок высокого уровня, каким является Головин, — отметил Ковач. — Надеюсь, он вернется как можно скорее. Но очень сложно назвать точную дату. Врачи сказали мне, что еще рано и не стоит рисковать. Нас не устраивает, если футболист готов не полностью, а на 99 процентов. Если необходимо подождать еще одну, две или три недели, то подождем. Головин нужен нам на весь сезон, а не на три оставшиеся до конца года игры.

В этом месяце «Монако», который занимает в чемпионате Франции шестое место, встретится с «Лансом» (16 декабря), «Дижоном» (20 декабря) и «Сент-Этьеном» (23 декабря).

Головин травмировался в конце августа, успев провести всего две встречи. После этого давались разные прогнозы по поводу его восстановления. В итоге лечение надрыва мышцы задней поверхности бедра сильно затянулось.

(Александр Бобров)

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
32
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир