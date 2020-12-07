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Возлюбленный матери Неймара сообщил о нападении: «Я чуть не умер»

7 декабря 2020, 18:28
Тиагу Рамос и Надин Гонсалвеш. Фото Instagram.
Тиагу Рамос и Надин Гонсалвеш. Фото Instagram.
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Бойфренд матери форварда «ПСЖ» Неймара Тиагу Рамос сообщил, что на него напали с ножом в ресторане, передает The Sun.

По данным источника, парень на данный момент находится в больнице. В своем Instagram Рамос опубликовал фотографии, на которых он весь в крови. По его словам, на него напали три человека в одном из ресторанов Канкуна (курорт в Мексике — Прим. «СЭ»), когда он был один

«Я чуть не умер из-за того, что они сделали. Я пришел в ресторан и попросил тарелку мяса. Я не понимаю, что случилось, но мне не позволили остаться», — рассказал Тьяго.

На прошлой неделе сообщалось, что Рамос вместе с матерью Неймара Надин Гонсалвеш прибыли в Канкун, чтобы провести вместе время.

28 мая стало известно, что Надин и Рамос во второй раз возобновили отношения. Бойред матери футболиста выступает на турнирах Free fire — популярной игре для мобильных телефонов.

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