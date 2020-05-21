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Новости   //    Футбол   //    Франция

Во втором дивизионе Франции могут увеличить число команд из-за досрочного завершения сезона

00:04

В среду, 20 мая, состоялась генеральная ассамблея профессиональной футбольной лиги Франции. Организация проголосовала за увеличение числа команд во втором дивизионе страны до 22 в связи с досрочным завершением сезона.

Таким образом, «Орлеан» и «Ле Ман» не вылетят в третий дивизион, а «По» и «Дюнкерк» получат повышение до лиги 2.

Тем не менее, данное решение должно быть одобрено федерацией футбола Франции.

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