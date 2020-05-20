Во Франции не будут награждать лучших игроков сезона из-за его досрочного завершения

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил, что в этом году не будет традиционной церемонии, на которой награждают лучшие игроки сезона. Причиной такого решения — досрочное завершение сезона, который был завершен после 28 тура из-за коронавируса.

«Сердце французского профессионального футбола не лежит ни к вечеринкам, ни к отдельным вознаграждениям в это время кризиса. Именно поэтому организаторы единодушно решили: в 2020 году не будет церемонии», — говорится в заявлении.