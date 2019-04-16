Владелец "Ренна" пожертвует 100 миллионов евро на реконструкцию Собора Парижской Богоматери

Владелец "Ренна" Франсуа-Анри Пино собирается пожертвовать средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером произошел пожар. О намерениях Пино сообщил его сын.

– Мой отец и я решили выделить из фондов компании Artemis сумму в размере 100 миллионов евро на полную реконструкцию собора, – приводит Le Figaro слова Пино-младшего.

Франсуа-Анри Пино – один из богатейших людей Франции, главный исполнительный директор многонациональной холдинговой компании Kering, которая занимается разработкой брендов. Компания владеет такими популярными модными брендами, как Saint Laurent Paris, Gucci и Girard Perregaux.

Напомним, пожар в Нотр-Даме начался в понедельник вечером. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Возгорание могло быть связано с реконструкцией.

Все о чемпионате Франции – здесь