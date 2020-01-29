Виссам Бен Йеддер: «Монако» слишком быстро опускает голову»

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер прокомментировал вылет команды из Кубка Франции. В матче 1/8 финала монегаски дома проиграли «Сент-Этьену» (0:1).

— Ситуация несколько сложная, — цитирует игрока L'Equipe. — После матча с «ПСЖ» настал трудный период, мы слишком быстро опускаем голову и ментально ставим себя в затруднительное положение, но должны оставаться позитивными. Мы работаем, команда достаточно молодая, надо ей помочь.

Должны сосредоточиться на чемпионате — единственном соревновании, которое у нас осталось. Это трудно объяснить, но нужно высоко держать голову. В жизни бывают вещи и похуже, как с Коби Брайантом. Надо найти положительную сторону, улыбнуться. Завтра будет лучше.