Виссам Бен Йеддер: «Это отличное завершение первой части сезона для «Монако»

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер остался доволен победой над «Лиллем» (5:1) в матче чемпионата Франции. Форвард в этой игре оформил дубль.

— Мы добились большого успеха, — цитирует AFP Бен Йеддера. — Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Мы выполнили задачу и победили. Это отличное завершение первой части сезона. Конечно, можно было сыграть и лучше, и хуже. Теперь нужно сделать все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Будущее Жардима? Я не знаю, что сказать. Это внутренние вещи. Мы победили — это самое главное.