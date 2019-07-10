Виллаш-Боаш удивил президента "Марселя"

Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро признался, что новый главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш удивил его. Также он назвал задачи, которые стоят перед провансальцами.

– Андре удивил меня своей степенью уверенности в нынешнем составе, – цитирует L'EQuipe Эйро. – Он считает, что ему по силам попасть в Лигу чемпионов. Это и остается нашей целью.

Сейчас я сфокусирован на новом цикле нашего проекта, который продлится до 2024 года, то есть до нового формата в Лиге чемпионов

"Марсель" не обязан продавать большое количество игроков. Нужно продолжать оставаться конкурентоспособными, в том числе и в предстоящем сезоне. Там, где нам нужно усилить состав, мы можем это сделать.

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