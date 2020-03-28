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Виллаш-Боаш считает, что сезон нужно доиграть, даже если он продлится до декабря

06:57
Андре Виллаш-Боаш. Фото ФК "Марсель"
Андре Виллаш-Боаш. Фото ФК "Марсель"
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил о необходимости доиграть чемпионат, даже если он завершится в декабре. Сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Все клубы находятся в катастрофической экономической ситуации. Это очень сложно для всех, — цитирует RMC Виллаш-Боаша. — Начинаем думать, что наиболее жизнеспособным вариантом является завершение сезона в декабре.

С 2021 года продолжим привычный календарь, и таким образом мы в 2022 году подойдем к чемпионату мира в Катаре в конце сезона. Очевидно, что после мирового первенства нам может потребоваться два года, чтобы вернуться к календарю, который будет нормальным для европейских команд.

Думаю, что для экономического здоровья клубов, будет хорошо закончить этот чемпионат, но это второстепенная вещь. Самое главное — это здоровье каждого.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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