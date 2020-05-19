Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»
19 мая 2020, 13:40
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.
По сведениям источника, португальского специалиста не убедило предложение клуба по продлению соглашения. Текущий контракт действует до 2021 года.
Ранее «Марсель» покинул спортивный директор Андони Субисаррета. С его уходом связывают возможность ухода и Виллаш-Боаша.
В завершившемся досрочно сезоне «Марсель» занял второе место в турнирной таблице и впервые за 7 лет вышел в Лигу чемпионов.
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