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Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»

19 мая 2020, 13:40
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.

По сведениям источника, португальского специалиста не убедило предложение клуба по продлению соглашения. Текущий контракт действует до 2021 года.

Ранее «Марсель» покинул спортивный директор Андони Субисаррета. С его уходом связывают возможность ухода и Виллаш-Боаша.

В завершившемся досрочно сезоне «Марсель» занял второе место в турнирной таблице и впервые за 7 лет вышел в Лигу чемпионов.

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