Виллаш-Боаш надеется, что его игрок не использовал расистские оскорбления против Неймара

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рад победе над «ПСЖ» в матче 3-го тура чемпионата Франции (1:0). Португалец надеется, что его защитник Альваро Гонсалес не использовал расистские оскорбления.

В концовке встречи произошла потасовка в результате, которой арбитр показал 5 красных карточек. С поля был удален в том числе и нападающий парижан Неймар, который посл удалениея утверждал, что Гонсалес является расистом. Комментаторы телеканала Telefoot подтвердили, что испанец назвал бразильца «грязной обезьяной».

— У нас большая радость, — приводит L'Equipe слова Виллаш-Боаша. — Поздравляю своих игроков, которые сделали огромную игру. Использовал ли Гонсалес расистские оскорбления? Не знаю, надеюсь, что нет. В футболе нет места расизму. Если это случилось, это серьезная проблема.