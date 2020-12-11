Виллаш-Боаш дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарный комитет ПФЛ рассмотрел инцидент, случившийся в матче 13-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Нимом». Как сообщает пресс-служба организации, главный тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован на одну встречу. Наказание вступает в силу немедленно.
Напомним, португальский специалист был удален на 40-й минуте матча, так как ему не понравилось решение арбитра Вилли Делажода показать желтую карточку защитнику Дуйе Чалета-Цару. Виллаш-Боаш яростно выразил протест, за что получил красную карточку.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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