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«ВАР видит мою агрессию, но не видит расиста». Неймар продолжает возмущаться в соцсетях

01:57
13 сентября. &quot;ПСЖ&quot; - &quot;Марсель&quot; - 0:1. Стычка в концовке. Фото Twitter
13 сентября. &quot;ПСЖ&quot; - &quot;Марсель&quot; - 0:1. Стычка в концовке. Фото Twitter
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Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал очередной пост в Twitter по поводу своего удаления в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Марселем»? (0:1). Бразилец раскритиковал работу видеоассистентов.

В концовке встречи Неймар ударил кулаком по затылку защитника провансальцев Альваро Гонсалеса, за что получил красную карточку. После удаления он заявил, что испанец проявил расизм в его адрес. По информации Telefoot, Гонсалес сказал: «Заткнись, грязная обезьяна».

«ВАР легко уловил мою «агрессию»... теперь я хочу увидеть кадры с расистом, называющим меня «грязной обезьяной»... я хочу их видеть! Что происходит?» — написал Неймар.

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