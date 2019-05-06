Бывший главный тренер сборной Бразилии Вандерлей Лушембургу присоединился к критике нападающего "ПСЖ" Неймара. По его словам, бразилец, который допускает в последнее время эмоциональные срывы, забывает о своей роли.

– Должен быть разговор между тренером и игроком, разговор откровенный и прямой, как это бывает в футболе, – цитирует A Bola Лушембургу. – Игрок находится под большой защитой от клуба, тренера, от руководителей и партнеров. Пресса всегда будет по-разному относиться к нему. Но он забывает, что лишь футболист.