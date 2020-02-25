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Валенсия интересуется нападающим «Марселя» Товеном

11:12
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«Валенсия» заинтересована в покупке нападающего «Марселя» Флориана Товена, сообщает Goal.com.

По информации источника, «летучие мыши» рассчитывают приобрести 27-летнего француза за небольшую сумму, поскольку его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня 2021 года.

Товен провел за «Марсель» всего 10 минут в одном матче сезона-2019/20, игрок восстанавливается после операции на голеностопе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.

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