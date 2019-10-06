Вальбуэна признался, что вынужден был уехать из Франции из-за секс-скандала

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна рассказал, почему принял решение уехать из Франции в 2017-м году. Тогда 35-летний француз перебрался из «Лиона» в «Фенербахче».

— Я хотел переехать в другую страну и начать с нуля, — заявил Вальбуэна в интервью L'Equipe, — С момента начала секс-скандала мы часто общались с нынешним врачом «ПСЖ» Кристофом Бодо о моем положении. Я сказал ему, что мне нужно уехать из Франции, потому что я жутко устал от этой шумихи. Я хотел, чтобы меня судили только по футбольным делам.

Когда ко мне обратился «Фенербахче», то подумал, что это — то, что нужно. За рубежом получить позитивное признание гораздо легче. Во Франции люди обращают внимание только на негатив. Когда на тебя повесят клеймо, им становится все равно на твои футбольные успехи.

В текущем сезоне Вальбуэна сыграл в 5 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Нападающего «Реала» Карима Бензема обвиняли в том, что он вымогал у Вальбуэна деньги с угрозой публикации видео интимного характера. Из-за этого Бензема перестали с 2015 года вызывать в национальную команду.