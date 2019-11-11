Вадим Васильев: «Родители Мбаппе долго не соглашались со мной встретиться»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» рассказал, что до сих пор тепло общается с родителями бывшего нападающего клуба Кильяна Мбаппе.

— Расскажите, как его «душил» тренер в старшей юношеской команде академии «Монако», и вы вовремя вмешались в ситуацию, уже почти ставшую критической.

— Это было в 2015 году. Летом ко мне подошел один из руководителей академии, другой, ее тренер... И стали говорить: «У нас есть очень талантливый игрок. Надо бы продлевать с ним контракт». Отвечаю: «В чем проблема? Условия, которые мы можем предложить талантливым игрокам, более или менее известны». — «Нет, тут все гораздо сложнее».

Пришлось вникать. И оказалось, что у Мбаппе оставался год любительского контракта, и он с семьей были твердо настроены уйти из «Монако». Они даже долго не соглашались со мной встретиться. Потом согласился папа Вильфрид, а мама отказалась.

— Почему?

— Она сказала: «Сын плачет по вечерам. Я не буду встречаться с руководителями клуба, где к нему так относятся». Потихонечку начали выстраивать отношения — сначала с папой, потом с мамой. И в марте 2016-го, всего за три месяца до истечения соглашения, когда он уже стал свободным агентом (игрок получает этот статус с 1 января года, когда заканчивается его контракт. — Прим. И.Р.) и мог уже договориться с кем угодно, мы подписали с ним профессиональный контракт. При том что у него были предложения от всех ведущих клубов Европы, включая «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ». Куда он перешел всего год спустя, но уже на совершенно других условиях. (Игорь Рабинер)

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