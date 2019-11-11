Вадим Васильев: «Переходить в средний клуб после «Монако» не хотелось»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» рассказал, чем сейчас занимается.

— Изначально склонялся к возвращению в клубную работу. Но переходить в средний клуб после «Монако» и тех успехов, которые там были достигнуты, не хотелось. А в топовых клубах изменений в руководстве не было. Не хотелось ждать — и в итоге после долгих раздумий я решил работать на себя и создать свое агентство.

Речь идет о разноплановой работе. Моя сильная сторона — трансферы и переговоры. На сегодня я единственный футбольный руководитель в мире, который провел трансферов на один миллиард евро. Думаю, что мог бы быть полезен клубам, которые хотят как продать, так и купить игрока, а также самим футболистам, желающим сменить клуб. Также, возможно, стану заниматься и прямой агентской работой, представлять интересы некоторых игроков. Уже сейчас есть ряд обращений, и нужно четко расставить приоритеты.

— С российскими клубами и игроками также готовы сотрудничать?

— Безусловно. Думаю, что тот тренд, который начал трансфер Головина, приведет к интересу европейских клубов к российским игрокам. Те поймут, что такое возможно, и уже смотрят в этом направлении. Готов помочь как в их трансфере в Европу, так и наоборот — европейских игроков в Россию. (Игорь Рабинер)

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