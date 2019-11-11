Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» рассказал о главной ошибке, которую допустил во время работы во французском клубе.

— Два года спортивным директором «Монако» был пришедший из «Челси» Майкл Эменало, и многие связывают провал прошлогодней летней трансферной кампании именно с ним. Согласны ли вы с такой точкой зрения?

— Похоже, это была моя главная ошибка за время работы в «Монако». Его приглашение — целиком моя инициатива. Думаю, результаты прошлогодней кампании говорят сами за себя.

— Есть люди, считающие вашей ошибкой также первое увольнение Жардима и назначение Тьерри Анри. Было ли то и другое вашей личной инициативой, и как вы сейчас оба эти решения оцениваете?

— Инициативой — да. Мы знали, что брать Анри — это риск. Мой президент был с этим согласен. Но мы также знали, что Тьерри мог принести новую динамику. К сожалению, обстоятельства оказались против него. Половина команды травмирована. Каждый раз состав формировался не из тех, кто должен играть, а из тех, кто может играть. Иной раз игроки брались из второй команды, и по уровню от Лиги чемпионов были очень далеки. С «Атлетико» там играл ряд футболистов, которые до того вообще ни разу не выступали за первую команду! Это была сюрреалистическая картина. (Игорь Рабинер)

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