Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил возможность возвращения во французский клуб.

— Как вы узнали о своей отставке из «Монако»?

— Лично от Рыболовлева. Но об этом уже много сказано, осталось в прошлом, и мне не хочется к этому возвращаться.

— Даже князь Альбер II выразил сожаление в связи с вашей отставкой. Допускаете, что однажды вернетесь в «Монако» и вновь будете работать с Рыболовлевым?

— В одну и ту же реку нельзя войти дважды.

— Случившееся стало для вас разочарованием в конкретных людях?

— Да. Но называть их не буду. (Игорь Рабинер)

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