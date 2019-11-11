Вадим Васильев: «Монако» сможет продать Головина с хорошей прибылью»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.

— Как вы думаете, сможет ли «Монако» в дальнейшем с выгодой для себя продать Головина?

— Если Александр продолжит прогрессировать так, как мы видим в этом сезоне, убежден, что «Монако» сможет продать его с хорошей прибылью. Сразу говорил, что первый сезон для него получится переходным, хотя и не мог предвидеть, насколько он окажется сложным. Но сейчас прогресс очевиден, причем это проявляется как в чемпионате Франции, так и в сборной России. Сейчас в Европе за ним многие следят.

— Можно ли предположить, за сколько «Монако» его продаст?

— Видел передачу «Инсайдеры», в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры 70-80 миллионов евро. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным. Другое дело, отпустит ли его «Монако». Полагаю, если клуб по итогам этого сезона выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет очень трудно лишиться ключевого на сегодня игрока полузащиты. (Игорь Рабинер)

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