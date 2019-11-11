Вадим Васильев: «Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил возможность возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

— Этим летом Неймар был близок к возвращению в «Барселону». Как вы думаете, это произойдет? И как вообще объяснить все эти метания бразильца — и, как менеджер, вы хотели бы иметь дело с таким непредсказуемым персонажем?

— Лично я — нет. Безусловно, это выдающийся талант, хотя в сегодняшнем мире одного таланта недостаточно. Знаю, что он хочет уйти. Позиция «Барселоны» менее прозрачна. Известно, что Месси хочет, чтобы Неймар вернулся. Клуб же то ли делает реверанс в сторону Лионеля, то ли действительно хочет вернуть бразильца.

— То есть четкого понимания, что произойдет, тут нет?

— Нет. В таких сложных трансферах обычно все становится понятно только в самый последний день, после подписания всех бумаг.

— Как думаете, Неймар — из тех людей, которые спокойно могут перейти не в «Барселону», а в «Реал»? Ему это все равно?

— Думаю, он может перейти и в «Реал». (Игорь Рабинер)

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