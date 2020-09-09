Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

В «Реймсе» выявлен один случай заражения коронавирусом

9 сентября 2020, 20:18
Теги:

Пресс-служба «Реймса» сообщает, что в команде выявили один случай заболевания коронавирусом среди игроков. Имя футболиста не уточняется.

Игрока изолировали, теперь он проходит лечение. Его здоровью ничего угрожает.

13 сентября «Реймс» сыграет с «Анже» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Клуб из Реймса занимает 13-е место с одним баллом в турнирной таблице лиги 1.

Анже — Реймс

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Прямой эфир
Прямой эфир