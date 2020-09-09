В «Реймсе» выявлен один случай заражения коронавирусом

Пресс-служба «Реймса» сообщает, что в команде выявили один случай заболевания коронавирусом среди игроков. Имя футболиста не уточняется.

Игрока изолировали, теперь он проходит лечение. Его здоровью ничего угрожает.

13 сентября «Реймс» сыграет с «Анже» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Клуб из Реймса занимает 13-е место с одним баллом в турнирной таблице лиги 1.