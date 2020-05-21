В «ПСЖ» недовольны, что Маркиньюс улетел в Бразилию

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс покинул расположение французского клуб и улетел в Бразилию, сообщает Marca.

Поскольку о завершении сезона и объявлении «ПСЖ» чемпионом стало известно 30 апреля, а дата начала подготовки еще не назначена, Маркиньюс отправился в Бразилию, вызвав неудовольствие у руководства клуба.

По правилам карантина футболисту придется 14 дней провести на самоизоляции в Бразилии, а затем, по возвращении, еще 14 дней во Франции. В «ПСЖ» опасаются, что он не сможет начать подготовку к финалам Кубка Франции и Кубка лиги, которые планируется провести в начале августа и затем к 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сейчас за океаном находятся четверо игроков «ПСЖ» — Неймар, Тиагу Силва, Эдинсон Кавани и Кейлор Навас, но они улетели сразу после остановки чемпионата и тренируются по индивидуальным программам.