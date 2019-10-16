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В Париже появилась скульптура с изображением лица Неймара. Фото

16 октября 2019, 15:27
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В Париже появилась скульптура, на которой изображено лицо форварда «ПСЖ» Неймара. Автор произведения — бразильский скульптор Маркуш Марин.

Как сообщает Twitter официального сайта Неймара, высота скульптуры составляет три метра. Она будет в течение месяца находится на авеню Георга V — одной из центральных улиц Парижа.

27-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за «ПСЖ» и забил четыре мяча. Ранее сообщалось о его возможном переходе в «Реал» или «Барселону», но в итоге он остался в команде.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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